Galatasaray, bugün oynanacak Adana Demirspor maçıyla bu sezon Nef Stadı'ndaki son maçına çıkacak.
GALATASARAY HABERİ - Aslan'da veda günü! 6 ismin Nef Stadyumu'nda son maçı...
Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'ı ağırlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak maç ile 6 isim sarı-kırmızılı takımda Aslantepe'de son kez tribünlerin önüne çıkacak. İşte isimler... (GS spor haberi)
Galatasaray, bugün oynanacak Adana Demirspor maçıyla bu sezon Nef Stadı'ndaki son maçına çıkacak.
Fotomaç'ın haberine göre; ayrıca teknik heyet ve 6 futbolcu da Aslantepe'de son kez sahne alacak.
Zorlu mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Ali Tuna ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.