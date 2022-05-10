GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündemindeydi! Xeka'nın menajerinden transfer açıklaması

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Xeka'nın menajeri açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki oyuncunun Portekiz'e döneceği haberleriyle ilgili konuşan Nelson Almeida, "Xeka, kesin olarak Lille'de kalmayacak. Yeni bir meydan okuma istiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 06:40