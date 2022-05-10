Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ifade edilen Xeka'nın menajeri iddialara cevap verdi...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'ın gündemindeydi! Xeka'nın menajerinden transfer açıklaması
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Xeka'nın menajeri açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki oyuncunun Portekiz'e döneceği haberleriyle ilgili konuşan Nelson Almeida, "Xeka, kesin olarak Lille'de kalmayacak. Yeni bir meydan okuma istiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Fotomaç'ın haberine göre; menajer Nelson Almeida, 27 yaşındaki orta sahanın Portekiz'e döneceği haberleriyle ilgili, "Xeka, kesin olarak Lille'de kalmayacak."
"Yeni bir meydan okuma istiyor. Farklı ülkelerden pek çok görüşme yapıyoruz."