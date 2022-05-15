Galatasaray, Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin üzerine seçim sürecine girmişti.
Galatasaray'da flaş Dursun Özbek gelişmesi! Aday olacak mı?
Galatasaray'da 4-11 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda, geçtiğimiz dönemlerde başkanlık görevini yürüten Dursun Özbek'ten çarpıcı bir hamle geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Üyelerden Fırat Develioğlu'un mahkeme başvurusu nedeniyle 4-11 Haziran tarihlerine ertelenen başkanlık seçimine bir isim daha aday olarak katılacak.
BU SABAH ADAY OLMAYA KARAR VERDİ
Ajansspor'un haberine göre, uzun süredir camiadan "Aday ol" çağrısı yapılan Dursun Özbek, kendi kararıyĺa aday olmak istedi.