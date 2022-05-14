Galatasaray camiası seçime hazırlanırken mevcut Başkan Burak Elmas, göreve devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor.
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Gakatasaray haberi: Sarı-kırmızılı camiada bir yandan seçim hareketliliği sürerken bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın gelecek yıllara yönelik çalışmalarda bulunduğu ifade edildi. Elmas'ın bu tavrı sarı-kırmızılı camiada başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu'nun tepkisini çekti. İşte detaylar...
Son olarak başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun, 'transfer eylemlerinde bulunmak' nedeniyle eleştirdiği Elmas'ın bu hareketleri camiada konuşuluyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Elmas'ın çalışmalarını sonraki yıllara yönelik devam ettirdiği ve transfer çalışmalarını kendi planlaması dahilinde yönettiği öne sürüldü.