GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan flaş transfer kararı! Marcao ve Kerem...

Gakatasaray haberi: Sarı-kırmızılı camiada bir yandan seçim hareketliliği sürerken bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın gelecek yıllara yönelik çalışmalarda bulunduğu ifade edildi. Elmas'ın bu tavrı sarı-kırmızılı camiada başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu'nun tepkisini çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 06:40