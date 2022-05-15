Galatasaray ile Adana Demirspor 36. randevuda!

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadelede aynı zamanda iki ekip 36. kez karşı karşıya gelecek. İşte zorlu mücadele öncesi öne çıkan detaylar...

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 35 müsabakada Galatasaray 18, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık Adana Demirspor 29 gol bulabildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Ligde İstanbul'da yapılan 17 karşılaşmada Galatasaray 13, Adana Demirspor ise 2 galibiyet alabildi. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 41, mavi-lacivertliler ise 13 kez fileleri havalandırdı.