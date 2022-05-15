Galatasaray'da teknik direktör ve yönetimdeki belirsizlik futbolculara da yansıyor. Torrent'in tercihleri, maaşların iki ay geriden gelmesi, taraftarların tepkisi nedeniyle istenen motivasyon sağlanamıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da yaprak dökümü! İşte yolcu isimler
Galatasaray haberi: Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan sarı-kırmızılı ekipte gelecek sezon için planlamalar başladı. Galatasaray'da oyuncuların da kulüpteki huzursuz ortamdan rahatsız olduğu ve ayrılmak için sezon sonunu beklediği kaydedildi. İşte sarı-kırmızılı takımda ayrılması beklenen isimler... (GS spor haberi)
Galatasaray'da başarının yolu Florya'dan geçiyor ve hafta içinde röportajlar için kapıları açılan tesisteki hava, son dönemde yaşanan başarısızlığı özetliyor.
Teknik heyetinden futbolcusuna kadar Florya'daki herkes, sezonun bir an önce bitmesini bekliyor. İşte G.Saray'da yaşanan kaosun nedenleri: