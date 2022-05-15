GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da yaprak dökümü! İşte yolcu isimler

Galatasaray haberi: Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan sarı-kırmızılı ekipte gelecek sezon için planlamalar başladı. Galatasaray'da oyuncuların da kulüpteki huzursuz ortamdan rahatsız olduğu ve ayrılmak için sezon sonunu beklediği kaydedildi. İşte sarı-kırmızılı takımda ayrılması beklenen isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 06:40