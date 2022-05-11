TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Arturo Vidal hamlesi!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray seçime hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta saha bölgesinde yaşadığı problemi çözmek için kolları sıvayan Galatasaray yönetiminin Arturo Vidal ile ilgilendiği belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 10:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022- 11:13