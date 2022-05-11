Galatasaray'da seçim hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Arturo Vidal hamlesi!
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray seçime hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Orta saha bölgesinde yaşadığı problemi çözmek için kolları sıvayan Galatasaray yönetiminin Arturo Vidal ile ilgilendiği belirtildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Sezonu beklentilerin altında geçiren sarı-kırmızılılarda sezon başında yapılan transferlerden istenilen verim alınamadı.
Fatih Terim ile kadroda gençleşme yapılanmasıyla sezona giriş yapan Galatasaray, ligdeki kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik direktör ile yollarını ayırmıştı.