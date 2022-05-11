Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, İstanbul'da özel bir üniversite bünyesinde yapılan 'Marka Araştırma ve Değerlendirmeleri' sonucunda '2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' seçildi.
GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylı futbolcu Arda Turan özel bir üniversite bünyesinde yapılan 'Marka Araştırma ve Değerlendirmeleri' sonucunda '2022 yılı en sevilen ve örnek alınan futbolcusu' seçildi. Söyleşide samimi açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Arda Turan'ın açıklamaları...
Ödülünü almak için eşi Aslıhan Doğan Turan ile üniversiteye gelen futbolcu, aynı zamanda düzenlen söyleşide öğrencilerle buluştu. Üniversitenin konferans salonunda yapılan söyleşide salonu hınca hınç dolduran öğrenciler etkinliğin sonunda Turan ile bol bol fotoğraf çektirerek, forma imzalattı.
Söyleşide mesleki hayatına ilişkin samimi açıklamalar yapan Arda Turan, ödül için öğrencilere teşekkür etti.