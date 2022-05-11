GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'dan Okan Kocuk, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz kararı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken gündemin bir diğer maddesi ise kiralık oyuncular. Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün’ün geri döneceği Galatasaray’da bu kez beklentileri karşılamayan Rumen yıldız Olimpiu Morutan ile birlikte Barış Alper Yılmaz kiralık olarak gönderilecek. İşte tüm ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 06:40