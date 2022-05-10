Levent Nazifoğlu ile arasındaki kavga yüzünden Metin Öztürk çok kan kaybetti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Umut Bozok'a mesaj! "Bir yere imza atma"
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı kulübün listesinde olduğu bilinen Umut Bozok için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulübe sportif direktör olarak geleceği ifade edilen Cenk Ergün, Umut Bozok ve menajeriyle görüştü. Bir yere imza atmamasını, kendisini almayı çok istediklerini iletti.
Yeni bir aday çıkmazsa Eşref Hamamcıoğlu büyük avantaj sağladı.
Bu da sportif direktörlük görevine geleceğini açıkladığı Cenk Ergün'ün teknik direktör arayışlarına ve transferde gaza basmasına neden oldu.