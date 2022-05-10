GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Umut Bozok'a mesaj! "Bir yere imza atma"

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı kulübün listesinde olduğu bilinen Umut Bozok için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulübe sportif direktör olarak geleceği ifade edilen Cenk Ergün, Umut Bozok ve menajeriyle görüştü. Bir yere imza atmamasını, kendisini almayı çok istediklerini iletti.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 06:40