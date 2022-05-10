Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Tedavisi tamamlanan Iñaki Peña takımlara birlikte çalışmalara başlarken, Marcao ve Omar Elabdellaoui, tedavilerinin ardından kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.
Galatasaray Futbol Takımı, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.