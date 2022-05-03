GALATASARAY HABERLERİ - Fırat Develioğlu kimdir?

Galatasaray'da Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından başkanlığa Fırat Develioğlu da adaylığını açıkladı. Peki, Fırat Develioğlu kimdir? Daha önce Galatasaray'da görev aldı mı?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 16:59 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022- 16:59