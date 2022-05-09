GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar duyurdu! Barcelona'dan Inaki Pena kararı

Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşanan bir sezonun ardından yeni sezonun planlamaları sürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılı kulüpte, bazı futbolcuların ise geleceği merak konusu. Özellikle süre aldığı dönemde etkili bir performans göstererek kalesinde güven veren Inaki Pena'nın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 19:18