Galatasaray'da yeni sezonun planlamaları başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İspanyollar duyurdu! Barcelona'dan Inaki Pena kararı
Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşanan bir sezonun ardından yeni sezonun planlamaları sürüyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılı kulüpte, bazı futbolcuların ise geleceği merak konusu. Özellikle süre aldığı dönemde etkili bir performans göstererek kalesinde güven veren Inaki Pena'nın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
Bu sezon taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan sarı kırmızılı ekip, yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Aslan'ın transfer dönemini ise hareketli geçirmesi bekleniyor.