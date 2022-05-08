SERKAN KORKMAZ - SORUN ORTADA!..

Sezona "gençleştirme projesi" ile başlayan Galatasaray'ı daha iyi anlatabilmek için sanal bir orta saha rotasyonu kullanacağım. Fenerbahçe'de "'ıskarta" muamelesi gören Sosa ve Mesut'tan biri, unutulmaya yüz tutmuş Gustavo ve Ozan'dan biri, Trabzon'un "ya tutarsa" diye aldığı Dorukhan ve "futbolu bırakıyor" denirken Adana'nın yolunu tutan Gökhan İnler.