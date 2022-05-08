Süper Lig'in sonları gelirken Galatasaray taraftarlarını kahretmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Başakşehir karşısında da puan kaybetti: 0-0.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan bu sezon kükreyemedi! İşte Süper Lig'deki çarpıcı istatistik...
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile berabere kaldı. Aslan mücadeleden 1 puanla ayrılırken taraftarlarına bir kez daha 3 puan sevinci yaşatamadı. Öte yandan kötü bir sezon geçiren Galatasaray, Süper Lig'deki başarısız istatistiğini sürdürdü. İşte ayrıntılar...
Müsabakanın ilk 10 dakikasında pozisyonlar bulan Galatasaray, skoru değiştiremedi.
Ardından oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince devre arasına golsüz eşitlikle girildi.