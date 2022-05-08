DİREĞE TAKILDI

Son dakikalarda ise karşılıklı ataklar vardı. 84. dakikada Gomis'in şutunu Volkan çıkardı. 89'da ise Muslera bir kez daha sahnedeydi. Gulbrandsen'in yakın mesafeden kafasını sakatlanmak pahasına çıkardı.