Galatasaray'dan ses getirecek transfer! İlk teklif yapıldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve seçim hazırlığına giren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesi harekete geçen Başkan Burak Elmas, kadroda mutlaka görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için sportif direktör Pasquale Sensibile'ye tam yetki verdi. Öte yandan İtalyan futbol adamının da yıldız oyuncunun transferi için harekete geçtiği ve ilk teklifin yapıldığı öğrenildi. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesine dair tüm detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 12:08