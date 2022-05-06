Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi daha.
Galatasaray'dan ses getirecek transfer! İlk teklif yapıldı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve seçim hazırlığına giren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesi harekete geçen Başkan Burak Elmas, kadroda mutlaka görmek istediği yıldız futbolcunun transferi için sportif direktör Pasquale Sensibile'ye tam yetki verdi. Öte yandan İtalyan futbol adamının da yıldız oyuncunun transferi için harekete geçtiği ve ilk teklifin yapıldığı öğrenildi. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesine dair tüm detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Burak Elmas, 11 Haziran'daki seçimli kongre öncesi kolları sıvadı.
İlk olarak teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent yerine Okan Buruk'u getirmeyi planlayan Elmas, transferler konusunda da sportif direktör Pasquale Sensibile'ye tam yetki verdi.