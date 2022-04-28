Victor Nelsson, Galatasaray forması altında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı ekibin, maçlarını izleyen Milan ve Sevilla'nın oyuncu izleme komitesinin Nelsson hakkında olumlu rapor verdiği bildirildi. Uzun süredir takipte olan iki kulübün, Nelsson'un menajeri Marco Benes ile temasa geçtiği ve teklif için yeni yönetimin belirlenmesini beklediği ifade edildi. Nelsson, Galatasaray ile ilk sezonunda 45 maça çıktı.