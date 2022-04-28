Victor Nelsson, Galatasaray forması altında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı ekibin, maçlarını izleyen Milan ve Sevilla'nın oyuncu izleme komitesinin Nelsson hakkında olumlu rapor verdiği bildirildi. Uzun süredir takipte olan iki kulübün, Nelsson'un menajeri Marco Benes ile temasa geçtiği ve teklif için yeni yönetimin belirlenmesini beklediği ifade edildi. Nelsson, Galatasaray ile ilk sezonunda 45 maça çıktı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a Milan ve Sevilla talip oldu!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Victor Nelsson, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Danimarkalı stopere Milan ve Sevilla'nın talip olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 06:40