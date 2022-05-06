Süper Lig'de sezona Fatih Terim ile giriş yapan Galatasaray'da istenilen sonuçların alınamamasının ardından yollar ayrılmıştı.
Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi! Yıldız isim elden kaçıyor...
Süper Lig'de bu sezonu çok başarız bir şekilde geçiren Galatasaray'da gelecek sezon için gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu durumun ardından başkan adayları her ne kadar kendi planına göre çalışmalarını sürdürse bile bazı oyunculara teklifler gelmeye başlandı. Sezonun devre arasında Barcelona'dan Domenec Torrent'in tavsiyesi üzerine kadroya dahil edilen Inaki Pena'nın yeni talibi çıktı. Muslera'nın ilerleyen yaşı ve düşen performansı sonrası sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Galatasaray transfer haberi...
Süper Lig'de sezona Fatih Terim ile giriş yapan Galatasaray'da istenilen sonuçların alınamamasının ardından yollar ayrılmıştı.
Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent ise takımdaki kötü gidişata engel olamadı.
İspanyol hoca özellikle oyuncu tercihleriyle dikkat çekti.