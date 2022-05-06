Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi! Yıldız isim elden kaçıyor...

Süper Lig'de bu sezonu çok başarız bir şekilde geçiren Galatasaray'da gelecek sezon için gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu durumun ardından başkan adayları her ne kadar kendi planına göre çalışmalarını sürdürse bile bazı oyunculara teklifler gelmeye başlandı. Sezonun devre arasında Barcelona'dan Domenec Torrent'in tavsiyesi üzerine kadroya dahil edilen Inaki Pena'nın yeni talibi çıktı. Muslera'nın ilerleyen yaşı ve düşen performansı sonrası sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Galatasaray transfer haberi...

Mehmet Cem Çakır| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 14:00 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022- 14:00