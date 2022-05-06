Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Steaua Bükreş'ten kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, Domenec Torrent'in takımın başına getirilmesinin ardından yedek kulübesine hapsolmuştu
GALATASARAY HABERLERİ - Morutan'a şok tavsiye! "Takımdan ayrıl"
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan'ın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak ediliyor. Yeteri kadar forma şansı bulamayan Rumen futbolcuya sürpriz bir transfer tavsiyesi geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı Kırmızılılar'daki geleceği büyük tartışma konusu hâline gelen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak ülkesinin basını tarafından ortaya atılan son iddia ise gündem yarattı.
Romanya basınında, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Edi Iordanescu'dan Morutan'a flaş bir tavsiye geldi.