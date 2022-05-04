GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'in yerine Rudi Garcia! Görüşmeler başladı

Galatasaray haberi: Domenec Torrent'le yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Arap basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr ve Galatasaray, Rudi Garcia'yı göreve getirmek için yarışa girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 20:00 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022- 20:00