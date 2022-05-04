Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
GALATASARAY HABERİ - Domenec Torrent'in yerine Rudi Garcia! Görüşmeler başladı
Galatasaray haberi: Domenec Torrent'le yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Arap basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr ve Galatasaray, Rudi Garcia'yı göreve getirmek için yarışa girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 20:00 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022- 20:00
Teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir aday gündeme geldi.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray ve Al Nassr Fransız çalıştırıcı Rudi Garcia'yı takımın başında görmek istiyor.