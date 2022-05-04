GALATASARAY HABERİ - Aslan'da Torrent yolcu! Hakan Balta formülü...

Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent dönemi sona ermek üzere. İspanyol çalıştırıcının, başarısız performansı ve maç sonu açıklamaları Galatasaray yönetimini kızdırmış durumda... Bunun üzerine geçen sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonuna kadar Hakan Balta ile çalışmayı düşünüyor. İşte o gelişmenin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 06:40