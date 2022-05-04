Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona eriyor. Hatay maçıyla göreve başlayan İspanyol hoca, görev yaptığı 15 karşılaşmada, 6 galibiyet alırken 7 kez yenildi, 2 de beraberlik aldı.
GALATASARAY HABERİ - Aslan'da Torrent yolcu! Hakan Balta formülü...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent dönemi sona ermek üzere. İspanyol çalıştırıcının, başarısız performansı ve maç sonu açıklamaları Galatasaray yönetimini kızdırmış durumda... Bunun üzerine geçen sarı-kırmızılı yönetim, sezon sonuna kadar Hakan Balta ile çalışmayı düşünüyor. İşte o gelişmenin detayları... (GS spor haberi)
Taraftarın gözünde 'Yardımcı hoca' unvanından kurtulamayan Torrent, aldığı kötü sonuçların yanı sıra puan kaybedilen maçlardan sonra yaptığı açıklamalarla da şimşekleri üzerine çekti.
Sivasspor mağlubiyeti sonrası, "Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Her şey durdu" sözleriyle Elmas'ı da pes ettirdi.