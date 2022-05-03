55 GÜNLÜK MARATON

Seçimin arifesinde olan Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında transfer ve futbolculardan alınacak olan borçsuzluk kağıdı geliyor. Süper Lig'in yeni sezonu 5 Ağustos başlayacak ve sarı- kırmızılıları seçim sonrası 55 günde yoğun bir gündem bekliyor.