Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında 3-2'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin 2 golünü de atan Bafetimbi Gomis ise karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Gomis, "Galatasaray hak ettiği konumdan uzak konumda. Bundan dolayı da üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, maçta ilk golü bulsa da kalesindeki gollere engel olamayarak sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde 2 maç aradan sonra mağlubiyet gören sarı-kırmızılı ekipte karşılaşmanın ardından Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

İŞTE GOMIS'İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray hak ettiği konumdan uzak konumda. Bundan dolayı da üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Hem kendi adıma, hem takım arkadaşlarım adına. İki gol attım ama Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımadı bu goller. Sivas 3 orta yaptı. 3'ü gol oldu. Son gol de şans.

Sorumluluğu üzerime alıyorum. Galatasaray'da bir sembolüm ama bir önceki gelişimle, bu gelişim arasında fark var. Adapte olmam gerekti. Suudi Arabistan ile Türkiye ligi farklı. 7. golümü attım ama daha iyi olmam lazım. Seneye çok daha iyi Gomis görecekler. Gelecek sezon, çok daha iyi bir şekilde geri döneceğiz.