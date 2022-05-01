Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 17. dakikasında sarı kırmızılı ekipte Emre Kılınç sarı kart gördü. Yıldız futbolcu gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray - Sivasspor maçında Emre Kılınç sarı kart görerek cezalı duruma düştü!
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin 17. dakikasında sarı kırmızılı ekipte Emre Kılınç sarı kart gördü. Yıldız futbolcu gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 20:52 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022- 20:53