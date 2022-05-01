Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Zor bir maç olacak, güçlü bir takım ile oynuyoruz. Sahanın neredeyse bütün bölgelerinde adam adama oynayan bir takım.

Sivasspor tehlikeli bir takım. Gollerden daha önemlisi, ne kadar pozisyon yakaladığımız. Marcao çok önemli bir oyuncu ama olmaması bahane değil. Diğer oyuncularımızla çok güzel idmanımızı yaptık. Eksiklerin yerini dolduracağız.