G.Saray'da Avrupa devlerinin dikkatini çeken Marcao'nun takımdan ayrılması durumunda Valentine Ozornwafor'un kamp dönemi performansıma göre hareket edilecek. Fotomaç'ın haberine göre; Genç savunmacı ın yeni yönetim ve yeni teknik heyetin gelmesi halinde kendisine güvendiği ve şans isteyeceği öğrenildi.
GALATASARAY HABERLERİ: Ozornwafor Cimbom'dan şans bekliyor!
Galatasaray'da sezon sonunda olası Marcao'nun ayrılığı sonrası kamp döneminde Valentine Ozornwafor'un deneneceği ve nihai kararın bundan sonra verileceği kaydedildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 06:40