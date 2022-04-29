Galatasaray'da sezon sonunda olası Marcao'nun ayrılığı sonrası kamp döneminde Valentine Ozornwafor'un deneneceği ve nihai kararın bundan sonra verileceği kaydedildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

G.Saray'da Avrupa devlerinin dikkatini çeken Marcao'nun takımdan ayrılması durumunda Valentine Ozornwafor'un kamp dönemi performansıma göre hareket edilecek. Fotomaç'ın haberine göre; Genç savunmacı ın yeni yönetim ve yeni teknik heyetin gelmesi halinde kendisine güvendiği ve şans isteyeceği öğrenildi.