Galatasaray'da başkanlık seçimlerine ilişkin alınan tedbir kararı İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 22 Nisan günü kaldırıldı. Galatasaray Spor Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu ise yeniden tedbir talep ederek kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Talebi değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ara kararının kaldırılmasına karar verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, seçime tedbir kararının koyulmasının basın toplantısı düzenliyor.

Elmas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İbra konusunda, bugüne kadar hiç konuşmadım. Bugün kamuoyunu açık bir şekilde bilgilendirmek istiyorum. Gösterdiğimiz nezaket yanlış anlaşıldı. Genel Kurulumuz sonucunda yönetim kurulumuz idari yönden ibra edilmedi. Sunduğumuz bütçede kabul edilmedi. Üyelerin karşısına çıkarak, 'Aklanmamak durumunda 30 gün içinde Olağan Genel Kurulu yapılacağını' paylaştık."