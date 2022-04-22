Kulüp üyelerinden Fırat Develioğlu'nun 26 Mart'taki mali ve idari kongrenin iptal edilmesi talebine yapılan itiraz görüşülecek. İtiraz kabul edilirse 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimli genel kurulun önünde engel almayacak. Aksi takdirde kaos büyüyecek.
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30 Nisan'da yapılması planlanan seçime mahkeme tedbir kararı koymuştu. Kongrenin iptaline ilişkin yapılan itiraz bugün mahkemede görüşülecek ve karara bağlanacak. Tedbir kararı kalkmazsa, sarı-kırmızılı takım 30 Nisan'da seçime gidemeyecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Kulüp üyelerinden Fırat Develioğlu'nun 26 Mart'taki mali ve idari kongrenin iptal edilmesi talebine yapılan itiraz görüşülecek. İtiraz kabul edilirse 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimli genel kurulun önünde engel almayacak. Aksi takdirde kaos büyüyecek.
Fotomaç'ın haberine göre; Bu durumda seçimin kaderi başkan Burak Elmas'a bağlı olacak. İstifa kararı alırsa 14-21 Mayıs tarihlerinde muhtemelen sandık kurulacak. Yeni seçim takvimi ayrıca Mali Genel Kurul'un yeniden yapılmasını gerektirecek.
İSTİFA EDECEK Mİ?
Bu da Burak Elmas sonraki seçimde aday olmasının yolunu açacak. Öte yandan Elmas'ın "istifa kararına" yönetimi içinde ciddi bir muhalefet olduğu öğrenildi. Pek çok yönetici bu yola beraber çıktıklarını, bir istifa alınacaksa bunun yönetim kurulunda ortak kararla alınması gerektiğini savundu. NEF Park'ta başkanlarla yaptığı görüşmede Elmas, "İstifa ederim. Yine de seçim olur" demiş, Metin Öztürk de kendisine teşekkür etmişti.