Galatasaray'da Fatih Terim döneminde özellikle istenilen Ola Solbakken konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan'a Solbakken müjdesi!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımın Fatih Terim döneminde çok istediği Ola Solbakken konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bodo Glimt kararını verdi. Norveç ekibi 23 yaşındaki golcü için 2 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 11:41
31 Aralık 2022 tarihinde Bodo Glimt ile sözleşmesi bitecek olan Norveçli golcü Temmuz ayından itibaren başka kulüplerle görüşme yapabilecek.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Bodo Glimt, bu yaz Solbakken için 2 milyon Euro'ya yaklaşan teklifleri kabul edecek.