GALATASARAY TARİHİNİN EN KÖTÜ PERFORMANSI



Geldiği günden bu yana taraftarların bir türlü gözüne giremeyen Torrent'i ligin kalan 4 haftalık bölümünde önemli bir sınav bekliyor. Takvim'in haberine göre, Sarı-Kırmızılılar eğer sezonu ilk 8 dışında tamamlarsa tarihinin en kötü performansına imza atmış olacak.