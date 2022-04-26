GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'da yıldız avı!

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de istediği başarıyı yakalayamayan ve seçim hazırlıkları sürdürülen Galatasaray'da transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Kadrosunu gelecek sezon yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Güney Amerikalı futbolcular Alexis Sanchez, James Rodriguez ve Arturo Vidal ile ilgilendiği dış basında iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 16:06