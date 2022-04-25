Galatasaray haberi | Erman Toroğlu: Oynadığı futbol düşme hattını hak ediyor

Galatasaray deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. Maç sonrası A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Galatasaray biri iki maçı tesadüfen de olsa almasaydı bugün düşme hattında olacaktı. Çünkü oynadığı futbol düşme hattını hak ediyor. " dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 06:40