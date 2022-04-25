Galatasaray haberi | Erman Toroğlu: Oynadığı futbol düşme hattını hak ediyor
Galatasaray deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. Maç sonrası A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Galatasaray biri iki maçı tesadüfen de olsa almasaydı bugün düşme hattında olacaktı. Çünkü oynadığı futbol düşme hattını hak ediyor. " dedi.
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 06:40
Gomis derseniz sağından soluna dönerken ilkbahardan sonbahara girip kışa geçiyorsunuz. Kardeşim artık düşme hattında değilsin Avrupa'da yoksun hiç olmazsa genç oynat. İnsanlar onları görsünler. Belki onlarla biraz daha taraftarını heyecanladırırsın. Hangi kafaylan G.Saray'ın şu anki hocası kafasıyla yapman bunu mümkün değil. G.Saray'ın işi seneye de zor göreceksiniz. Adaylardan biri divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu, hani o rahmetli başkan Mustafa Cengiz'e mezarlıkta omuz atan adam. Kendi ekibine yemek veriyor hesap ödemeye gelince diyor ki 'sen sen sen hesabı ödeyin' ve bu adam G.Saray'a başkan olmak istiyor. Vah G.Saray'ın haline vah. İzmir'e de yazık oldu. İki takımları vardı hiç olmazsa bir kalsa iyi olurdu. Maalesef ikisi de gitti. Taraftarları da vardı. Aşağıdan gelmesi muhtemel takımlara bakıyorum A.Gücü seyircili ama diğerlerinin taraftarı yok. Eğer böyle bir iki sene daha giderse Anadolu ligi İstanbul ligi olacak Süper Lig'in adı. O zaman da Süper Lig'in kaletesi kalmayacak, zaten yok ya...