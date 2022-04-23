İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün de aklında bu zorlu görev için Okan Buruk'u düşündüğü öğrenildi. Fotomaç'ın derlediği habere göre tecrübeli çalıştırıcı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hazır olduğunu ve Galatasaray'a seve seve dönebileceğini söylemişti.