Galatasaray'da herkes yapılacak seçimi ve yeni teknik direktörü bekliyor. İki başkan adayı da Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceğinin sinyallerini daha önce vermişti.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da ortak aday Okan Buruk!
Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim öncesi kolları sıvadı. İki başkan adayınından ortak adayı Okan Buruk olarak öne çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Nuri Şahin ismi ortaya atılsa da Antalyaspor kulübünden gelen sert açıklamalar doğrultusunda buz gibi bir hava esti.
İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün de aklında bu zorlu görev için Okan Buruk'u düşündüğü öğrenildi. Fotomaç'ın derlediği habere göre tecrübeli çalıştırıcı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hazır olduğunu ve Galatasaray'a seve seve dönebileceğini söylemişti.