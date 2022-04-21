Galatasaray, Inter, Beşiktaş gibi üst düzey takımlarda forma giyen Okan Buruk, Akhisarspor ile kazandığı Türkiye Kupası'nın ardından teknik direktörlük kariyerinin en büyük başarısını 2019-20 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yaparak yaşamıştı.
Galatasaray'a geliyor mu? Okan Buruk'tan flaş açıklama
Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılarda seçim kaosu devam ederken başkan adayları teknik direktör Domenec Torrent ile devam edilmeyeceğini duyurmuştu. Galatasaray'da iki başkan adayı da hoca arayışları sürerken gündemdeki Okan Buruk, sessizliğini bozdu. Buruk Galatasaray ile ilgili yöneltilen soruya flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
48 yaşındaki hoca, 29 Ocak 2021'de turuncu-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra birçok takımla ismi anıldı ancak o hep sessiz kaldı. Şimdilerde ise altyapısında futbola başladığı Galatasaray için gündemde. Okan Buruk sessizliğini Sabah'a bozdu. İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Hocam uzun zamandır sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Öncelikle nasılsınız, neler yapıyorsunuz?
Benim için bir yenilenme, dinlenme, bazı şeyleri gözden geçirme dönemi oldu. Dışarıdan bazen bazı şeyleri daha net görüyorsun. Bir süredir Paris'teydim.