Nuri Şahin'in takımdan ayrılma şartlarını da sıralayan Aziz Çetin, "Nuri Hoca'yı ikna edebilecek bir proje ile gelirlerse ve ikna etmeyi başarırlarsa, Antalyaspor da bu konuda çok yüklü bir kazanç sağlayacaksa düşünürüz. Bana gelip Nuri Şahin ile ilgili çok yüklü bir bonservis bedeli teklif etseler, önce onla görüşürüm. O'nun kariyerine katkı sağlayacak bir proje gelirse buna Nuri Hoca ile birlikte karar veririz" diye belirtti.