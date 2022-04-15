ARDA'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Maçın ardından Instagram'da paylaşım yapan Arda Turan, duygularını böyle ifade etti:

Böylesi günler, maçlar genç kardeşlerimiz için çok özeldir. 2005'teki Göteborg maçını hatırlıyorum, bir gün öncesinde içim içime sığmıyordu. Ali Sami Yen Stadı'nda çizginin diğer tarafında olmayı düşünmek bile çok heyecanlandırıyordu beni ve altyapıdan o maç için kadroya dâhil olan arkadaşlarımı. Belki çok kişi için sıradan bir gündü ama bilemiyorsunuz ki… Bir daha o stada çıkabilecek misiniz, Galatasaray formasını ne kadar giyebileceksiniz, ulusal bir kanaldan yayınlanan bir maçta sevdikleriniz sizi o günden sonra da izleyebilecek mi? Bu heyecanı çok iyi biliyorum, o yüzden bugün ilk kez evimizde Galatasaray taraftarının karşısına çıkan kardeşlerim için çok mutlu oldum. İnşallah hayal ettiklerinden de fazlasını yaşayacakları kariyerleri olur, hem Galatasaray'a hem de ülkemize yıllarca hizmet ederler. Hepsinin yolu, bahtı açık olsun.