Galatasaray, Ukrayna'daki savaştan zarar gören çocuklara yardım için Dinamo Kiev ile karşılaşırken mücadeleyi kazanan taraf 3-1'lik skorla Ukrayna temsilcisi Kiev oldu.
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray-Dinamo Kiev maçında dikkat çeken o detay! Arda Turan ve Hamza Akman...
Galatasaray, barış için Dinamo Kiev'le dostluk maçı yaptı ve Ukrayna temsilcisi mücadeleyi 3-1 kazandı. Sarı-kırmızılılarda kaptan Arda Turan maça ilk 11'de başlarken, 60. dakikada yerini Hamza Akman'a bıraktı. Bu değişiklik sonrası 17 yıl sonra bir detay ortaya çıktı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
"Barış için maç" sloganıyla gerçekleşen maçtan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Jankat Yılmaz, Emir Tintiş, Kaan Arslan, Zeki Mert Saki, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka ve Beknaz Almazbekov gibi genç futbolculara süre verdi.
17 YIL SONRA ROLLER DEĞİŞTİ
Mücadelede Galatasaray'ın eski kaptanlarından Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman ilk kez forma giydi. Bu durum ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi.