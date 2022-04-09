GALATASARAY HABERİ - Torrent'in yerine Marcelo Bielsa geliyor! İspanyollar duyurdu

Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılılarda 30 Nisan'da yapılacak olan seçim teknik direktör Domenec Torrent'in kaderini belirleyecek. İspanyol basının iddiasına göre; Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk'ün seçilmesi durumunda teknik direktörlük görevi için Marcelo Bielsa'ya garanti verdiği ifade edildi. İşte o gelişmenin detayları.. (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.04.2022- 12:16 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022- 12:18