"BUNU GALATASARAY'A VEREBİLECEĞİMİZ SON HİZMET OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Bir alışkanlık var, eskilerde hep söylerlerdi. 'Galatasaray'a bir şey olmaz' diye. Hayır, olur. Bugün Galatasaray değerlerinin ne kadar yıprandığını, aslında bizi farklı kılan değerleri kendi içimizde yaşamaktan ne kadar uzaklaştığımızı, paylaşım kavgalarının Galatasaray'a ne kadar zarar verceğini düşünmeden maddi olarak da dönülmez bir yola soktuğumuzu düşünürseniz, manevi özgürlüğümüzü kaybettiğimizi, bunu kaybedenin de kendi değerlerini korumasının zor olduğu gerçeğini göreceksiniz."