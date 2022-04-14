1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği İftar Yemeği'nde Galatasaray'da Başkan Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Nisan ayının sonunda başkanlığı bırakacak olan Elmas, son kez Galatasaray başkanı olarak hitap ettiğini belirterek birlik çağrısı yaptı ve Galatasaray'ın zor günler içinde olduğunu vurguladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas: Son kez karşınızdayım!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GSYİAD tarafından düzenlenen iftar organizasyonunda açıklamalarda bulundu. Elmas, "Galatasaray başkanı olarak son kez karşınızdayım" ifadelerini kullandı. Elmas, konuşmasında kulübün sorunlarına dikkat çekti. İşte o sözler...
"GALATASARAY ÇOK ZOR BİR DÖNEMDE"
Burak Elmas, "Galatasaray başkanı olarak son kez karşınızdayım. Gelecekte o oldu, bu oldu, gibi Galatasaray'ın geleceğine hiçbir faydası olmayacak konulara değinmeyeceğim. Gelecekle ilgili sıklıkla söylendiğim ama duyulmadığını hissettiğim konulardan bahsetmek istiyorum. Galatasaray çok zor bir dönemde ve bu zorluğu, dönemin farkında olarak aşabiliriz. Galatasaray'ın geleceğini düşünmek yerine Galatasaray'ın getirdiği gücü paylaşma mücadelesi, sürdürülebilir başarıya büyük bir darbe vurmuştur" dedi.
Elmas, "Geldiğimiz noktada tüm Galatasaraylıların büyük bir sorumluluğu var. Söylediğimiz sözler, diğer Galatasaraylılar için söylediğimiz laflar belki incitiyor ama böldüğünün de farkında olmalıyız. Artık Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini kenara bırakıp, Galatasaray'ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilirlik için birlikte mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.