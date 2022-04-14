Galatasaray Başkan Adaylarından Eşref Hamamcıoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, teknik direktör Domenec Torrent'in de planları arasında olmadığını ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Başkan Adaylarından Eşref Hamamcıoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, teknik direktör Domenec Torrent'in de planları arasında olmadığını ifade etti.

İşte o sözler...

"Torrent'i ligin son maçına kadar elinden geldiğince işini yapar tutmak önemli, zira TFF lig maçlarında galibiyet başına 2,7 milyon TL prim ödüyor."

"Geçen dönemde yetki bizde olsaydı Fatih hoca ile sezon ortasında yolları ayırmazdık, ilk tercihimiz de Torrent olmazdı. Dolayısıyla Sayın Torrent, bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok."

"Futbol şubemizi yönetecek profesyonel ekibimizin elinde DNA'sı Galatasaray ile uyuşacak kısa aday listesi var. Teknik direktörde bulunması gereken yetkinlikleri ve buna bağlı performans kriterlerimizi hazırladık."