Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 33.haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a Mostafa Mohamed'den iyi haber!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed takımla çalışmalara başladı. İdmana ayrıca altyapıdan Beknaz Almazbekov, Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Zeki Mert Saki ve Emir Tintiş de katıldı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 19:15 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022- 19:22
Antrenmana altyapıdan Beknaz Almazbekov, Özgür Baran Aksaka, Hamza Yiğit Akman, Zeki Mert Saki ve Emir Tintiş de katıldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yapılan antrenman küçük sahada ısınma hareketleri ve mobilite çalışmaları ile başladı. Ardından büyük sahada pozisyon oyunu gerçekleştirildi.