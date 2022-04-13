Galatasaray'ın sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Emre Akbaba açıklamalarda bulundu.
Emre Akbaba'dan Galatasaray sözleri! Geri dönecek mi?
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Emre Akbaba, flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığını ifade eden yıldız futbolcu, geri dönüş sinyali verdi. İşte Emre Akbaba'nın o açıklamaları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İŞTE EMRE AKBABA'NIN AÇIKLAMALARI:
Emre Akbaba ise ligde hedefledikleri en üst noktaya varmak istediklerini kaydetti.
Türkiye Kupası'nı Alanya'ya getirerek kariyerlerine bir kupa daha eklemek istediklerini vurgulayan Emre Akbaba, bunu başarmaları halinde Alanyaspor'un Avrupa hedefinin de gerçekleşeceğini belirtti.