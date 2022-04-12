Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, Fenerbahçe derbisinin anahtarı olarak gördüğü orta saha, belki de Sarı-Kırmızılı ekibin maçı kaybetmesindeki en belirgin faktör olarak öne çıktı.
Galatasaray'da büyük fiyasko! Fenerbahçe derbisinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Sarı-kırmızılılarda sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Alexandru Cicaldau etkisiz bir performans sergilerken, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu da bekleneni veremedi. Ara transfer döneminde takıma dahil olan Erick Pulgar ise yine süre alamadı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Özellikle Taylan Antalyalı, sezonun en kötü maçlarından birini oynadı. Yanındaki Berkan da oyunun büyük bölümünde etkisiz kalınca, Cimbom derbide üretken olamadı.
Üstelik sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau, ne hücumda ne de savunmada vardı. Rumen oyuncu kenara alınana kadar neredeyse 10 kişi oy zorunda kaldı.