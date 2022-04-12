Galatasaray'da büyük fiyasko! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Sarı-kırmızılılarda sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Alexandru Cicaldau etkisiz bir performans sergilerken, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu da bekleneni veremedi. Ara transfer döneminde takıma dahil olan Erick Pulgar ise yine süre alamadı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 12:52