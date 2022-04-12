Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Galatasaray'ın hücum oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu takibe aldı.
GALATASARAY HABERLERİ: Avrupa devleri Halil'in peşinde
Transfer haberleri... Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Yurt dışından bir çok kulüp milli futbolcu için izlemede bulundu. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 15:13
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen Galatasaray'da oyuncular Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
La Liga'dan Celta Vigo, Real Betis ve Valencia, Bundesliga'dan Stuttgart ve Serie A'dan Torino, sarı-kırmızılıların kiralık oyuncusu Dervişoğlu'nu izlemeye aldı.