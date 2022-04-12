GALATASARAY HABERLERİ: Avrupa devleri Halil'in peşinde

Transfer haberleri... Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Yurt dışından bir çok kulüp milli futbolcu için izlemede bulundu. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 15:13