GALATASARAY HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Aslan'da Alexis Sanchez sesleri

Bu sezon taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Sarı kırmızılı ekip, gelecek sezon oldukça güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorisi konumuna gelmek istiyor. Öte yandan Aslan için bomba bir iddia da Şili'den geldi. Cimbom'un Alexis Sanchez ile ilgilendiği iddia edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 18:41 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022- 18:50