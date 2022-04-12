Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Gelecek sezon oldukça güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı ekibin, büyük bir değişime gitmesi bekleniyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Bomba transfer iddiası! Aslan'da Alexis Sanchez sesleri
Bu sezon taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Sarı kırmızılı ekip, gelecek sezon oldukça güçlü bir kadro kurarak şampiyonluğun favorisi konumuna gelmek istiyor. Öte yandan Aslan için bomba bir iddia da Şili'den geldi. Cimbom'un Alexis Sanchez ile ilgilendiği iddia edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
Birçok isimle yollarını ayırması beklenen Aslan, önemli yıldızlara da imza attıracak.
Yeni sezonda başta stoper ikilisi olmak üzere savunma hattının üzerine bir kadro inşa etmek isteyen Cimbom, hücum hattını zenginleştirecek transferler yapacak.