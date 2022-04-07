Galatasaray'da iki adaylı seçime kısa bir süre kaldı... Bir tarafta Galatasaray Lisesi mezunu Eşref Hamamcıoğlu diğer tarafta Metin Öztürk...
GALATASARAY HABERLERİ: Metin Öztürk Marcelo Bielsa'yla geliyor! Prensipte anlaşıldı
Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari oalrak ibra edilmemesinin ardından 30 Nisan'da seçime gidilme kararı alındı. Sarı-kırmızılılarda Metin Öztürk başkanlık için adaylığını açıklarken, teknik direktörlük için dünyaca ünlü isim Marcelo Bielsa ile prensipte anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 06:40
İki aday da Torrent ile devam etmeyi düşünmezken, camiayı heyecanlandıracak bir teknik adam getirmenin planlarını yapıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Hamamcıoğlu, Rudi Garcia ile çalışmayı düşünürken Öztürk'ün adayının ise Marcelo Bielsa olduğu iddia edildi.