Sezonun son derbisini 2-0 kaybeden İspanyol çalıştırıcı, sarı-kırmızılılarda bu sezon bir ilki de başarmış oldu. 2021-2022 sezonunda çıktığı tüm derbilerde öne geçen Cimbom, buna karşın ilk kez bir derbiye ağları sarsamadı. İşte sezonun derbi analizleri...