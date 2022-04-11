Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yle kozlarını paylaştı.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan bu sezon bir ilk! Fenerbahçe derbisinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, bu yıl oynadığı derbilere bakıldığında ise teknik direktör Domenec Torrent'in önderliğinde bir ilki başardı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - DETAY HABER / Mehmet Göksel TAŞOVA)
2 sezondur Kadıköy'den 3-1 ve 1-0'lık galibiyetlerle ayrılan Cimbom, sezonun son derbisini ise 2-0 kaybetti.
Teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde bu sezon ligde 12 maça çıkan Aslan; 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.