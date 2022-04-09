Pazar gününden beri kafasında Fenerbahçe derbisini oynayan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kalede Pena yerine Muslera'yı tercih edecek Torrent, savunma dörtlüsünü Omar-Nelsson-Marcao- Van Aanholt şeklinde oluşturacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in Fenerbahçe maçı taktiği ortaya çıktı!
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin bu mücadelesi nefesleri kesecek. Karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent ise hazırlıklarını tamamladı. İspanyol hocanın derbide galibiyet taktiği ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Orta saha merkezindeki Taylan-Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçta Gomis'e kenardan Babel destek verecek.
F.BAHÇE HÜCUMA KALKTIĞINDA CİCALDAU GOMİS'İN YANINDA
Sabah'ın haberine göre; ilk 11'deki son isim ise Kerem'in durumuna bağlı. Dün idmana çıkan Kerem, derbiye yetişmezse forma Emre Kılınç'ın olacak.