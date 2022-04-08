Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'tan flaş ibra sözleri!

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, resmi sosyal medya hesabından flaş açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Bizim ibra edildiğimiz ama mevcut yönetimin ibra edilmeyip seçime gitmek zorunda kaldığı genel kurulun iptali için girişimde bulunduğumuzu iddia etmek mantık dışıdır.Yetkililerden bu işlemin kimin başvurusuyla yapıldığını açıklamalarını talep ediyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 22:15