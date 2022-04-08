Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, genel kurulun iptali için girişimde bulundukları iddiasını yalanladı.
Albayrak yaptığı açıklamada;
"Gerçekler elbet ortaya çıkar.Bizim ibra edildiğimiz ama mevcut yönetimin ibra edilmeyip seçime gitmek zorunda kaldığı genel kurulun iptali için girişimde bulunduğumuzu iddia etmek mantık dışıdır.Yetkililerden bu işlemin kimin başvurusuyla yapıldığını açıklamalarını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Gerçekler elbet ortaya çıkar.Bizim ibra edildiğimiz ama mevcut yönetimin ibra edilmeyip seçime gitmek zorunda kaldığı genel kurulun iptali için girişimde bulunduğumuzu iddia etmek mantık dışıdır.Yetkililerden bu işlemin kimin başvurusuyla yapıldığını açıklamalarını talep ediyorum— Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) April 8, 2022