Türk futbolunun iki köklü çınarı Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinde 111 yıllık tarih!
Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Ezeli rekabette en farklı galibiyet olarak sarı-kırmızılı takımın 1911 yılında 7-0 kazandığı maç olarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 12:06
10 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilecek.
112 yıllık rekabette iki takım 394 kez karşı karşıya gelirken, en farklı galibiyeti 12 Şubat 1911'de oynanan maçta Galatasaray 7-0 skorla elde etti.