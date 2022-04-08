Başkan Burak Elmas'ın 'İbra edilmemesiyle' son bulan Mali Kongresi iptale doğru gidiyor. Elmas 24 saate yakın süren ve kapalı usul oylama yapılan kongrede idari açıdan onay alamamış ve 30 Nisan'a olağanüstü kongre koymuştu.
GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'da seçim tartışması!
Galatasaray'da olağan genel kurul sonrası başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmedi. Dernekler Masası, mali kongrenin usule uygun yapılmadığına kanaat getirdi ve bildirim yaptı. Dava açılması halinde 30 Nisan'daki seçim iptal edilebilir. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Seçim süreci işlerken Dernekler Masası'ndan sürpriz bir inceleme geldi. Müfettişler, Galatasaray'ın 2018'den bu yana yapılan Olağan Mali Genel Kurulları mercek altına aldı. 2018 dönemi ile Ekim 2021 Mali Genel Kurul ve 26 Mart'ta idari ibrasızlık kararının çıktığı toplantı tutanakları incelendi ve görüntüleri izlendi.
PARA CEZASI KESİLİR
Dernekler Masası, oy kullanma ve sayımın usullere uygun olmadığına karar verdi ve dün raporlarını Galatasaray Kulübü'ne teslim etti. Başkan Burak Elmas'ın raporun detaylarıyla ilgili bugün açıklama yapması bekleniyor.